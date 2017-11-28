Новосибирские собаки ищут друзей

Песокафе Dog House, открытие которого планируется в январе, ищет людей, которые готовы гулять с питомцами.

Главное требование к соискателям — очень любить собак. В указанные в вакансии обязанности «друзей» жильцов песокафе входит гулять с четвероногими и мыть им лапы после улицы. Взамен помощники будут бесплатно посещать заведение и получать зарплату «дружелюбным вилянием хвостов благодарных собак». Благотворительное песокафе планируется сделать одновременно книжным — посетители смогут не только провести время с животными и выпить чая или кофе, но и приобрести печатные издания, средства от продаж пойдут на развитие проекта. Dog House откроется на Советской, первый час обойдется в двести рублей, дальше — по два в минуту.