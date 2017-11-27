Новосибирские шимпанзе обзавелись новой мебелью

В зимнем доме обезьян есть шведская стенка и гамаки.

По словам сотрудников зоопарка, шимпанзе Филя и Люся очень обрадовались улучшениям и с удовольствием занимаются физкультурой. Обезьяны живут в Новосибирске уже почти год — в декабре 2016 года их, тогда еще совсем маленьких, приняли у Алтайской таможни, которая изъяла их у человека, незаконно перевезшего их в Россию и державшего их в ужасных условиях в тесных клетках. Сейчас шимпанзе гораздо счастливее — посетители зоопарка часто снимают их за играми. Сейчас Филя и Люся увлечены тряпками — им нравится рвать ветошь на кусочки, сотрудники сравнивают их с детьми и считают, что это один из этапов их развития.



