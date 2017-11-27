В доме инженера Будагова нашли артефакты начала XX века

Город начал реконструкцию деревянного здания на Большевистской.

Дом инженера Будагова признали объектом культурного наследия в 2000 году: он считается образцом городского строительства Новониколаевска, владелец приобрел землю для строительства здания конторы. Будагов был направлен в Сибирь из Санкт-Петербурга и руководил строительством моста через Обь. Мэрия приняла решение восстановить заброшенный дом к юбилею Новосибирска. В подполе обнаружили первые артефакты: кувшин начала XX века и большой гвоздь, похожий на использовавшиеся при строительстве Транссибирской магистрали. В Музее Новосибирска надеются, что эти находки — только начало, и во время реконструкции будут обнаружены другие интересные исторические предметы.

Фото: Дмитрий Туаев