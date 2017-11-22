В Новосибирский зоопарк приехали белогубые обезьянки

Краснобрюхие тамарины прибыли из Германии — пара стала подарком на семидесятилетний юбилей.

Эти обезьяны относятся к виду игрунковых, по информации зоопарка, каждый из них имеет какую-то уникальную отличительную черту: «У краснобрюхих тамаринов целых два таких отличия. Одно отражено в названии. Шерсть на груди и брюхе у них красновато-медного оттенка. Спина, лапы, голова черного цвета, но рот и нос будто обведены белым. Из-за чего данный вид иногда называют белогубым тамарином».

Животные формируют семейные группы и живут очень дружно — например, все принимают участие в воспитании детенышей. В природе эти обезьянки живут в Бразилии и Боливии. Краснобрюхие тамарины стали десятым видом игрунковых в Новосибирском зоопарке.

Фото: Егор Овечкин