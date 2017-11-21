Герде исполнилось десять лет

На завтрак Герда съедает не менее трех килограммов рыбы с хлебом и килограмм моркови с рыбьим жиром. Для медведей обязательно ассорти из нескольких видов — красной, минтая, салаки, сельди, и периодически микс изменяется. На ужин Кай и Герда едят мясо, а в жару получают «мороженое» по особой рецептуре — кусочки рыбы в ледяной глазури, оно нужно и для охлаждения, и для разнообразия.

У медведей нет четкого расписания, и периодически они устраивают себе ночные прогулки с купанием. Герда гораздо более сдержанна, чем Кай, который обожает внимание со стороны посетителей. Оба медведя имеют электронные «паспорта»-чипы, где хранится вся важная информация об их жизни — родословная, данные о прививках и потомстве. Дочь Кая и Герды Шилка живет в японской Осаке и помогла подружить российских и японских активистов, которые не только общаются, но и периодически ездят друг к другу в гости.

Медведица всего на неделю старше своего «мужа» — его день рождения наступит 27 ноября.

Фото: Виктор Шпаков, Денис Пискунов