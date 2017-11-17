У одинокого новосибирского фламинго появятся друзья

Проект жилища для розовых птиц обойдется зоопарку в более ста тысяч рублей.

Впервые о вольере для фламинго Андрей Шило заговорил весной этого года. Сооружение будет состоять из двух частей: открытой уличной с зеркальными элементами, которые дадут иллюзию большой стаи, и домика, где птицы будут зимовать и отдыхать ночью. Вольер размером около трехсот квадратных метров планируют разместить на берегу лебединого озера, Берег укрепят булыжником, и у птиц будут отдельные зоны кормления и гнезд, которые посетители смогут видеть, но, в то же время, дадут возможность для уединения. В своей заявке на сайте госзакупок зоопарк поясняет: «Помимо нахождения в воде, кормления и гнездовых забот, фламинго уделяют значительное время отдыху, включая сон, чистку оперения и прогулки, во время которых они общаются и укрепляют отношения. Для каждого процесса птицы используют определённое время и определённое место, как в воде, так и на берегу, и делают это в соответствии со своим собственным расписанием». Победитель, которому предстоит реализовать проект, будет выбран в конце ноября.