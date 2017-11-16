Медведи из Новосибирского зоопарка получили постоянное место жительства

Теперь скульптуры кормят белок в Дзержинском районе.

Композиция из медведя и медвежонка проделала длинный путь: после родного зоопарка имени Ростислава Шило она временно служила украшением летнего кафе, но с наступлением холодов оно закрылось. Скульптуры приобрела компания, занимающаяся организацией праздников и установила их рядом со своим офисом, но в октябре медведи оказались на земле. Жители соседних домов на улице Ползунова позаботились о семействе и поставили его на бетонное основание возле одного из зданий. Сейчас медведи стали местной достопримечательностью: с «папой» часто фотографируются, а малыш кормит белок со своего блюда.