В Новосибирске ожили советские вывески
Видеоагентство показало, как выглядел бы город, если бы давно погасшие надписи вновь зажглись.
Видео было сделано как для тех, кто хотел бы поностальгировать, так и для тех, кто мечтает окунуться в прошлое. Авторы ролика, Massfilm Production сказали о нем: «Этот ролик — о маленьких путеводных звездах, живущих внутри нас. Тускло пробивающихся сквозь туман времени. А мы замешкались на миг — и прошли годы. Замешкались ли? Или все-таки прожили? Стремились, бежали и добивались. Странно, но уже сейчас тяжело вспомнить, какими мы были 20 лет назад. А нам ведь еще тридцати нет. Еще немного — и обрывками знаний, короткими кинохрониками и газетными вырезками мы будем пытаться восстановить нашу общую память». Вывески советского перода засияли на фоне современных улиц, при создании видео использовались записи кинохроники Музея города Новосибирска.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.