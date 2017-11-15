В Новосибирске ожили советские вывески

Видеоагентство показало, как выглядел бы город, если бы давно погасшие надписи вновь зажглись.

Видео было сделано как для тех, кто хотел бы поностальгировать, так и для тех, кто мечтает окунуться в прошлое. Авторы ролика, Massfilm Production сказали о нем: «Этот ролик — о маленьких путеводных звездах, живущих внутри нас. Тускло пробивающихся сквозь туман времени. А мы замешкались на миг — и прошли годы. Замешкались ли? Или все-таки прожили? Стремились, бежали и добивались. Странно, но уже сейчас тяжело вспомнить, какими мы были 20 лет назад. А нам ведь еще тридцати нет. Еще немного — и обрывками знаний, короткими кинохрониками и газетными вырезками мы будем пытаться восстановить нашу общую память». Вывески советского перода засияли на фоне современных улиц, при создании видео использовались записи кинохроники Музея города Новосибирска.