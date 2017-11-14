Пингвины Гумбольдта строят любовные гнезда в искусственной скале

У птиц Новосибирского зоопарка начался брачный период.

Сейчас пингвины начинают формировать пары — всего особей восемь. «Инстинкт говорит им, что пора обустраивать место для выведения потомства. В природе представители данного вида устраивают гнезда в слое высохшего гуано (помёт морских птиц), в расщелинах скал, в небольших норах или ямках. Выбрав укромное место, они несут туда камешки, веточки, травинки — то, что найдут», — рассказали сотрудники зоопарка. Чтобы удовлетворить привычки пингвинов, их вольер изначально оборудовали искусственной скалой — в ней есть углубления и пещерки для гнезд, а работники снабдили птиц «строительным материалом», чтобы они смогли сделать хранилище будущих яиц надежным. Птицы приступили к строительству гнёзд — в этом процессе самцы зачастую участвуют активнее самок, пингвины Гумбольдта формируют прочные семейные связи.