Город встретит 2018 год в стиле авангард с элементами ретро

Ярмарка подарков, огромная горка и ледяной бар: мэрия рассказала, что ждет Новосибирск на новогодние праздники.

С 1 декабря до двадцатых чисел января улица Ленина станет пешеходной до пересечения с Советской. Начальник департамента культуры, молодёжной политики и спорта Анна Терешкова рассказала, что городские власти хотят «поднять качество новогодних подарков», поэтому в пешеходной зоне расположится ярмарка, на которой можно будет купить вещи ручной работы от предприятий малого бизнеса. Кроме этого, на Ленина планируют построить ледяной бар, в котором желающие смогут выпить безалкогольный глинтвейн.

К традиционной елке на Площади Ленина добавится большая горка, а фестиваль снежных скульптур переедет за здание Краеведческого музея. «Облик новогодних праздников будет связан уже со 125-летием Новосибирска. Привычная авангардная стилистика юбилея будет совмещена с элементами ретро», — поделилась Терешкова. Каток переместится с главной площади города в Центральный парк, он начнет работать с 15 декабря.