С Площади Ленина исчезнет каток

Этой зимой мэрия города приняла решение перенести его в Центральный парк.

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова сообщила, что к Новому году на Площади Ленина будут только елка и ледовый городок. Она объяснила решение желанием продлить жителям Новосибирска праздник: «Нам, честно говоря, очень обидно, что наши спортсмены заливают такой великолепный лёд на площади Ленина, и он работает всего лишь месяц. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши горожане могли подольше покататься». Каток в Центральном парке станет главным и совершенно бесплатным, с теплым павильоном с прокатом коньков и чаем. Также в нем будет работать ледовый городок с большой горкой.