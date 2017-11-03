В Первомайском сквере заработает световой фонтан

Кроме площади Ленина, фонтаны заработают в сквере на Орджоникидзе и перед ГПНТБ.

Изначально городские власти планировали запустить их к началу декабря, но приняли решение сделать это на несколько недель раньше срока, к празднованию столетия Октябрьской Революции. В настоящее время идет тестовая сборка, которую начали несколько дней назад — по словам начальника МКУ «Горфонтан» Валерия Науменко, было необходимо заменить часть сгоревших из-за неправильного монтажа и вышедших из строя по другим причинам световых блоков. Световой фонтан в Первомайском сквере заработает уже в ближайшее время.

Фото Михаила Руднева