В Новосибирском зоопарке появились восточные колобусы, росомаха, два филина и пигвин

Пингвина Гумбольдта привезли из Московского зоопарка. «Группу было решено увеличить, чтобы изменить соотношение особей мужского и женского пола. Сейчас у нас три самца и пять самок», —пояснили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. Новичок отличается от «старожилов» серой шкуркой, и ему пока не придумали имя. Поначалу группа отнеслась к нему настороженно, но сейчас птицы плавают вместе и общаются. Сейчас новосибирские пингвины вступают в возраст формирования пар, у них тесные семейные связи.

Пары нужны и восточным колобусам — новые приехали из Перми. Чита и Сургут подарили Новосибирскому зоопарку к 70-летию росомаху и двух молодых филинов. Росомахи содержатся у нас с 1975 года, так что новичку не будет скучно. Самца по имени Нор подкинули в Читинский зоопарк весной, и местные биологи выкормили его. По словам сотрудников, он быстро адаптируется.

Фото Густаво Зырянова