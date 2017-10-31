В Новосибирске появятся трамваи без кондукторов

Скоро в городе выпустят на маршрут двенадцать современных трамваев.

Их изготовило для Новосибирска Российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь». По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, новые трамваи будут оснащены прогрессивными приводами и бескондукторной системой. Людей заменят видеокамеры. Также одна из московских компаний готова предоставить городу двадцать современных трамваев бесплатно, но власти пока не могут дать определенный ответ, примут ли они подарок. Специалистам будет необходимо отправиться в столицу и лично проверить качество транспорта.