В Новосибирск приехал паук из «Гарри Поттера»

В экспозиции представлено более двадцати видов пауков из Африки, Бразилии, Таиланда, Перу, Чили, Бирмы, Коста-Рики, Шри-Ланки. Все они были собраны для выставки у частных коллекционеров и заводчиков Санкт-Петербурга. Среди самых интересных пауков — десятисантиметровый фрин, на котором в «Гарри Поттере» показывали запрещенные заклинания. Несмотря на устрашающий вид, он неопасен. Организаторы выставки надеются, что она поможет посетителям побороть свой страх перед пауками: «Идея нашей выставки — рассказать о пауках как о персонажах преданий и легенд, показать их образы в культуре разных народов».

Экспозиция «Паучьительные легенды» будет работать до середины декабря.