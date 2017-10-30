К борнейскому орангутану приехала невеста

Самка орангутана приехала к борнейскому орангутану Бату из Москвы. Внешне пара не похожа — у Мишель нет складок на горле и щеках, которые отличают самцов. Восемнадцатилетний Бату живет в Новосибирске почти десять лет, до этого его домом был чешский зоопарк Двур Кралове. Сразу после приезда Мишель заняла вольер рядом с «женихом», чтобы у пары была возможность познакомиться. На следующий день Бату начал предлагать «невесте» угощение, и на четвертый орангутаны стали жить вместе — сотрудники увидели, что обезьяны понравились друг другу. Мишель — очень умная и даже умеет рисовать. Она приходится сестрой Захару, который также живет в Новосибирске.