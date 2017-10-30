В «Ауру» теперь можно проехать через военный городок

Рабочие уже убрали ворота, которые много лет отделяли военный городок от оживленной улицы. Летом Министерство обороны передало полуторакиламетровую дорогу городу. Теперь открыт прямой проезд с улицы Бориса Богаткова до Тополевой, от которой рукой подать до Каменской магистрали. Официально дорогу еще не ввели в эксплуатацию — это должно было произойти в середине октября, но пока мэрия не может назвать точную дату. На сегодняшний день со стороны Богаткова уже установлены светофоры, а Анатолий Локоть лично проверил качество асфальта — он проехал по новому полотну в машине, на крыше которой был установлен стакан воды.

Фото Михаила Руднева