Охотоведы Новосибирска стали жертвой интернет-розыгрыша

Фотография с «Пикабу», присланная жительницей города, заставила сотрудников департамента по охране животного мира отправиться на поиски несуществующей медведицы.

Охотоведы получили звонок от женщины по имени Ольга о том, что на теплотрассе в Калининском районе видели дикого зверя с детенышем. Фотография расположившейся на трубах медведицы убедила отправить на ее поиски две группы. По словам Ольги, она получила снимок от своих знакомых и решила уведомить департамент, чтобы он и обнаружили точное место. Однако оба экипажа не нашли ни следов зверя, ни даже самих труб с фото — изображенные гораздо меньше диаметром, чем реальные. Через поиск Google выяснилось, что снимок был сделан в Камчатском крае, и сотрудников отправили по ложному следу. После этой информации департамент немедленно прекратил поиски.