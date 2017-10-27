В центре Новосибирска проведут маршрут для туристов

Инициативная группа из пяти студентов и выпускников предложила объединить основные достопримечательности города красной линией.

Команда разработала идею в конце сентября и на сегодняшний день у проекта есть логотип, группа в соцсетях, приблизительный маршрут и смета. Городская администрация еще официально не утвердила его, но сочла интересным. «Ребята приходили в прошлую пятницу, и понятно, что за два дня такие проекты утверждаться не могут, — комментирует начальник управления культуры мэрии Владимир Державец. — Это пока идея, которая требует проработки, потому что это не просто линия, нарисованная на асфальте, — это определённые маршруты, которые идут через точки и здания, где должны стоять какие-то информационные щиты». Таблички должны пройти утверждение художественным советом города, и в ближайшее время планируются встречи с главным художником и архитектором Новосибирска. Также требует доработки сам туристический маршрут — не все здания, предложенные инициативной группой, на данный момент отреставрированы. Проект надеются запустить к юбилею города в июне 2018 года.

Собственный корреспондент московской газеты «Гудок» и автор книги «555 интересных фактов о Новосибирске» Александр Матвеев заявил, что идея красной линии принадлежит ему, хотя предложенным им маршрут немного отличается от «студенческого». Он выразил желание принять участие в реализации проекта.