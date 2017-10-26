В Новосибирске откроется песокафе

Близко познакомиться с четвероногими горожане смогут в январе 2018 года.

Автор идеи Анна Бояркина сообщила, что уже найдено помещение для будущего песокафе, в нем нужно сделать ремонт. Деньги на проект собирают с помощью краудфандингового сайта Planeta.ru. Сейчас создатели работают с кинологом и подбирают первых питомцев антикафе. Гости смогут попить чая, пообщаться с собаками и, возможно, забрать кого-то из «резидентов» домой. Также в кафе планируется продажа подержанных книг — вырученные деньги пойдут на поддержку «Dog House».

26 октября в баре The Rooks желающие смогут познакомиться с Анной и основательницей котокафе «MURCHIM» Анна Стародуб — девушки проведут тематическую встречу, на которой расскажут больше о своих проектах и сложностях. Гости могут прийти со своими собаками, а все средства с продажи напитков пойдут на реализацию песокафе.