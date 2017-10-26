Городские власти попросили новосибирских водителей «переобуться»

Несмотря на то, что выпавший снег пока носит временный характер, мэрия Новосибирска убеждает быстрее сменить летнюю резину на зимнюю.

В вечернее время асфальт остывает, из-за чего увеличивается тормозной путь, и водителям сложно вовремя отреагировать. Городские власти опасаются увеличения количества ДТП, особенно после прогнозов синоптиков — обещают мокрый снег, гололед и сильный ветер, хотя окончательно зимняя погода установится позже. По информации мэрии, на сегодняшний день в работе готово около восемьдесяти процентов дорожной техники, и организовано дежурство машин на случай неблагоприятных погодных условий. Также городские власти заготовили более ста тысяч тонн песка и шесьдесят — песко-соляной смеси.