Новосибирские манулы готовы к холодам

Животные Новосибирского зоопарка набирают вес и утепляют жилища.

Манулы в преддверии зимы заметно округлились — эти кошки всегда набирают вес в ожидании холодов. Их сородичи утепляются и становятся более пушистыми. Пока в зимние вольеры перевели только самых теплолюбивых животных, поскольку ощутимо низких температур в Новосибирске еще не было. Кенгуру, сурикаты, гепарды и белые тигры до сих пор днем гуляют на свежем воздухе.

Водоплавающие птицы останутся на улице, пока не замерзнет вода. К «местным» лебедям и уткам присоединяются пролетные утки. Пеликаны и журавли останутся на улице до заморозков. Все животные перешли на осеннюю «продуктовую корзину» с большим количеством сезонных местных овощей.