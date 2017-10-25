Клены возле Центрального парка сменили липы

На улице Ядринцевской разбили липовую аллею.



В середине октября старые клены спилили, и около двух недель назад начали высаживать новые деревья. Всего вдоль Центрального парка от Каменской до Мичурина теперь растет тридцать пять крупномерных лип. Как объяснили в мэрии, выбор именно этих деревьев — не случайный. У лип долгая жизнь — до четырехсот лет, так что они будут долго украшать парк, их кроны — очень густые и легко поддаются декоративной обрезке. В планах городской администрации — устраивать ландшафтно-архитектурные фестивали, когда молодые деревья приживутся.

На реконструкцию Центрального парка выделено восемнадцать миллионов рублей. В нем уже отремонтировали дорожки и установили новые фонари. Теперь в планах — до конца года отреставрировать фасад здания администрации парка.

Фото Густаво Зырянова