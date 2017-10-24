Писатель из Приморья настаивает на спасении дома Янки Дягилевой

Василий Авченко предлагает организовать в доме новосибирской поэтессы музей русского рока.

Деревянный дом, в котором жила певица, стоит на пересечении улиц Ядринцевская и Семьи Шамшиных. Сейчас неподалеку от него развернулась масштабная стройка, и здание предназначено под снос. Авченко планирует в ближайшее время направить письмо новосибирским властям с призывом отменить это решение и организовать сбор подписей в поддержку оборудования музея в доме. Писатель считает, что он может стать еще одним интересным туристическим местом в городе: «С одной стороны — это кусочек старого города. С другой (с главной) — дом, в котором жила Янка Дягилева. Для Новосибирска — безусловный «гений места», но это фигура далеко не локального, не сибирского значения. Общероссийская (или даже «всесоюзная») и, не побоюсь этого слова, культовая. В перспективе, по-хорошему, в этом домике мог бы появиться музей русского рока, или музей сибирского панка».