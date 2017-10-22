В Новосибирском зоопарке родилась ярко-оранжевая обезьянка

Посетители могут посмотреть на «солнечного» детеныша, пока он не поменял цвет.

Пополнение произошло у яванских лангуров. Для самки по имени Марфа этот малыш - не первый. Лангуры живут семействами и воспитывают своих детенышей вместе, как правило, эти приматы выбирают себе одного партнера на всю жизнь. Отцы за потомством не ухаживают, но матери помогают заботиться о нем старшие дочери — новорожденный станет самостоятельным не раньше, чем через год. Взрослые обезьяны имеют другой окрас, и малыш тоже через какое-то время потемнеет и перестанет быть в семье «белой вороной», как объяснили сотрудники зоопарка.

Кроме лангуров, детеныши появились и у других приматов — бурых капуцинов и красноруких тамаринов.