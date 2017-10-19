Герда набрала вес

Внимательные пользователи соцсетей уверены, что белая медведица из Новосибирского зоопарка беременна.

Некоторое время назад посетители заметили, что всеобщая любимица заметно округлилась и передвигается по вольеру с трудом, переваливаясь, а ее «муж» Кай от лишнего веса не страдает. Горожане пришли к выводу — Герда ждет малыша. Каждые два года в декабре у пары рождается медвежонок: в 2013 году — Шилка, а в 2015 — Ростик. Администрация зоопарка теорию не подтверждает, говоря, что причиной лишних килограммов Герды являются щедрые посетители, которые подкармливают ее вредной едой. Такие же комментарии сотрудники давали, когда медведица вынашивала двух предыдущих детенышей. Новорожденный медвежонок весит примерно шестьсот грамм, так что беременность полярной красавицы проходит практически незаметно — ее сложно определить даже специалисту.

Фото Виктории Минаевой