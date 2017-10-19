На площади Гарина-Михайловского открылся новый выход из метро

Теперь в метро можно попасть через здание нового торгового центра.

Новый вход открыт для пассажиров с 17 октября. Он не работал почти два года, на время строительства торгового центра «Апельсин». Участок земли рядом с бывшей гостиницей «Новосибирск» был выделен под застройку в начале 2000-х, и новое здание должно было появиться там в 2004 году, но работы не велись до 2013. Надземный вестибюль станции «Площадь Гарина-Михайловского» был на время открыт городскими властями в 2011 году. Сейчас вход в метрополитен встроен в здание нового торгового центра, вывеска на котором появилась в августе.

Фото Анны Богдановой