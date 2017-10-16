«Студенческий» поезд в новосибирском метро отправился в путь под гитару

Новая экспозиция поезда-музея «Новониколаевск-Новосибирск» «Мы мечтою о мире живем» приурочена к проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Поезд отправился со станции «Площадь Гарина-Михайловского». После торжественных речей во время открытия экспозиции присутствующие пели песни под гитару прямо на платформе.Цель нового «выставочного» вагона — познакомить горожан с историей и идеями Всемирного фестиваля молодежи, на стенах - фотографии и документы посвященные форумам различных годов. Подготовка к этому событию в Новосибирской области шла весь год - город ожидает пятьдесят молодых гостей из разных стран мира, темами форума станут «Наука и технологии» и «Образование». Домом международного фестиваля в октябре станет Сочи — туда съедется более двадцати тысяч участников.

Фото Александра Ощепкова