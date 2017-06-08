Александр Карелин присоединился к благотворительной акции фонда «Память поколений»

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге известный спортсмен и политик появился со значком «Красная гвоздика», являющимся символом благотворительной инициативы.

Цветок гвоздики стал символом помощи живым ветеранам и памяти о погибших героях. Эту акцию организовал фонд «Память поколений», который занимается адресной помощью участникам Великой Отечественной войны, боевого конфликта в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и вооруженного конфликта в Сирии. Приобретая значок «Красная гвоздика» люди помогают ветеранам не только словом, но и делом. Кроме того, пожертвовать деньги можно через официальный сайт фонда.

Президентом фонда «Память поколений» является Валентина Терешкова. В Попечительский совет Фонда входят: художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, пианист Денис Мацуев, руководитель организации «Бессмертный полк – Москва» Николай Земцов, певица Валерия, спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие видные общественные и культурные деятели.

Текст: Павел Ютяев