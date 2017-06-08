В обновленном рейтинге 500 лучших университетов мира QS World University Rankings НГУ занял 250-е место.

Такой результат позволил ему стать третьим среди российский вузов, следом за Московским университетом имени Ломоносова, занявшим 95-ую позицию, и Санкт-Петербургским государственным университетом, добравшимся до 240-го места. За год рейтинг НГУ вырос на 41 позицию, с 291-го до 250-го места. Улучшились такие, оцениваемые рейтингом, показатели, как академическая среда, отношение работодателей к выпускникам и цитируемость публикаций. Всего оценка рейтинга учитывает шесть основных параметров, основной из которых – репутация в академической среде. Кроме него оценивается отношение к выпускникам университета со стороны работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, и относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

Текст: Павел Ютяев