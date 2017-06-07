В Академгородке пройдет флэшмоб «Задержи дыхание» в поддержку людей, ожидающих трансплантации легких

Организаторами флшмоба под девизом «Проще помочь, чем не дышать!» стали две девушки: Оксана Петрова, которая в июне 2015 года перенесла пересадку легких, и Светлана Ахмедзянова, работавшая волонтером в отделении муковисцидоза.

  • Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru

  • Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru

  • Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru

  • Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru

Инициаторы флэшмоба путешествуют на простой машине по городам России, чтобы привлечь внимание к проблемам трансплантации и донорства, рассказать о волонтерстве и благотворительности.

Почему «Задержи дыхание»? Потому что это самый наглядный способ дать возможность здоровому человеку понять, что же чувствует тот, чьи легкие дышат лишь на 25%.

Алгоритм действий участников таков:

  • задерживают дыхание с секундомером и могут на короткое время поставить себя на место того, кто ждет пересадку легких и постоянно испытывает удушье;
  • снимают процесс на фото или видео и размещают на своих страничках в соцсетях;
  • подписывают результат (сколько времени им удалось не дышать);
  • добавляют хештег #задержидыхание;
  • отправляют этот пост друзьям, приглашая их присоединиться к акции;
  • делают посильное смс-пожертвование в благотворительный фонд «Кислород» на номер 3443 с текстом: «Кислород *сумма*» (например, «Кислород 500»).

Все перечисленные по СМС средства идут на покупку лекарств и медицинской техники, а также на оплату вынужденного проживания в Москве для ребят, находящихся в листе ожидания пересадки легких.

Площадь перед главным корпусом НГУ, 8 июня, 14:00-14:30.

Текст: Павел Ютяев

  • Автор: Админ НСК
  • Опубликовано:
  • Дата события:

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также