Инициаторы флэшмоба путешествуют на простой машине по городам России, чтобы привлечь внимание к проблемам трансплантации и донорства, рассказать о волонтерстве и благотворительности.

Почему «Задержи дыхание»? Потому что это самый наглядный способ дать возможность здоровому человеку понять, что же чувствует тот, чьи легкие дышат лишь на 25%.

Алгоритм действий участников таков:

задерживают дыхание с секундомером и могут на короткое время поставить себя на место того, кто ждет пересадку легких и постоянно испытывает удушье;

снимают процесс на фото или видео и размещают на своих страничках в соцсетях;

подписывают результат (сколько времени им удалось не дышать);

добавляют хештег #задержидыхание;

отправляют этот пост друзьям, приглашая их присоединиться к акции;

делают посильное смс-пожертвование в благотворительный фонд «Кислород» на номер 3443 с текстом: «Кислород *сумма*» (например, «Кислород 500»).

Все перечисленные по СМС средства идут на покупку лекарств и медицинской техники, а также на оплату вынужденного проживания в Москве для ребят, находящихся в листе ожидания пересадки легких.

Площадь перед главным корпусом НГУ, 8 июня, 14:00-14:30.

Текст: Павел Ютяев