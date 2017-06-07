Организаторами флшмоба под девизом «Проще помочь, чем не дышать!» стали две девушки: Оксана Петрова, которая в июне 2015 года перенесла пересадку легких, и Светлана Ахмедзянова, работавшая волонтером в отделении муковисцидоза.
В Академгородке пройдет флэшмоб «Задержи дыхание» в поддержку людей, ожидающих трансплантации легких
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Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru
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Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru
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Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru
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Боксы для сбора денег использовались только во время поведения фотосессии. Во время самого флешмоба все деньги собираются только через смс-пожертвовования и на Planeta.ru
Инициаторы флэшмоба путешествуют на простой машине по городам России, чтобы привлечь внимание к проблемам трансплантации и донорства, рассказать о волонтерстве и благотворительности.
Почему «Задержи дыхание»? Потому что это самый наглядный способ дать возможность здоровому человеку понять, что же чувствует тот, чьи легкие дышат лишь на 25%.
Алгоритм действий участников таков:
- задерживают дыхание с секундомером и могут на короткое время поставить себя на место того, кто ждет пересадку легких и постоянно испытывает удушье;
- снимают процесс на фото или видео и размещают на своих страничках в соцсетях;
- подписывают результат (сколько времени им удалось не дышать);
- добавляют хештег #задержидыхание;
- отправляют этот пост друзьям, приглашая их присоединиться к акции;
- делают посильное смс-пожертвование в благотворительный фонд «Кислород» на номер 3443 с текстом: «Кислород *сумма*» (например, «Кислород 500»).
Все перечисленные по СМС средства идут на покупку лекарств и медицинской техники, а также на оплату вынужденного проживания в Москве для ребят, находящихся в листе ожидания пересадки легких.
Площадь перед главным корпусом НГУ, 8 июня, 14:00-14:30.
Текст: Павел Ютяев
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