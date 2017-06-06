Студенты-филологи примерили на себя роли героев картин Матиса и Васнецова

Пока британский фотограф Мэтт Крэбтри создает серию портретов в стилистике картин XVI века, студенты-филологи Гуманитарного института НГУ косплеят полотна классиков мировой живописи для вузовского конкурса.

На фотоконкурс во Вконтакте группам учащихся предложили прислать пять фотографий, олицетворяющих основные сюжеты и темы из студенческой жизни: учебный процесс, научный процесс, внеучебная деятельность, отдых и досуг и любимые преподаватели. Группа 15808 подошла к зданию творчески и провела съемки, где на фото учащиеся предстают в образах, напоминающих классические картины известных художников.