Студенты-филологи примерили на себя роли героев картин Матиса и Васнецова

Пока британский фотограф Мэтт Крэбтри создает серию портретов в стилистике картин XVI века, студенты-филологи Гуманитарного института НГУ косплеят полотна классиков мировой живописи для вузовского конкурса.

На фотоконкурс во Вконтакте группам учащихся предложили прислать пять фотографий, олицетворяющих основные сюжеты и темы из студенческой жизни: учебный процесс, научный процесс, внеучебная деятельность, отдых и досуг и любимые преподаватели. Группа 15808 подошла к зданию творчески и провела съемки, где на фото учащиеся предстают в образах, напоминающих классические картины известных художников.

  • «Сотворение Адама» Микеланджело.

  • Категория «Учебный процесс».

  • «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

  • Категория «Научный процесс».

  • «Богатыри» Виктора Васнецова.

  • Категория «Внеучебная деятельность».

  • «Орест, преследуемый эриниями» Вильяма Бугро.

  • Категория «Любимые преподаватели группы».

  • «Танец» Анри Матисса.

  • Категория «Отдых и досуг».

Фото предоставлены Дарьей Силивановой.

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