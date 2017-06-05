В Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин с детьми «Миссис России Мира 2017», победительницей которого стала Анна Шпикельман, представляющая Новосибирск.

Фото mrsworld.ru

Ранее Анна победила в локальном конкурсе «Миссис Новосибирск International». В конкурсах «Миссис International» имеют право принимать участие только замужние женщины, имеющие детей. Анна замужем за известным новосибирским предпринимателем Алексеем Шпикельманом. Другая сибирячка – Оксана Андронова, представляющая на конкурсе Омск, получила звание второй вице-мисс.