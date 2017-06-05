В центре Новосибирска открывается выставка об экологии

Зрители выставки познакомятся с природными особенностями Новосибирска: историей изменения качества атмосферного воздуха и питьевой воды, состоянием поверхностных вод малых рек города и реки Оби. Основные темы выставки: состояние дел в сфере охраны окружающей среды, аномальные природные явления, река Обь, положения новой Концепции развития озелененных общественных пространств.

Выставка раскроет уникальность природной зоны, в которой находится Новосибирск, поможет узнать причины, по которым город был основан именно здесь. Зрители увидят маленькие фрагменты чудом сохранившихся реликтовых зеленых зон в черте города, узнают факты о температурных рекордах, небывалых осадках и паводках, аномалиях, вроде массового скопления божьих коровок в 2005 и 2012 годах. Река Обь, ее характер и территориальные особенности – отдельная тема выставки.

Экологическое состояние города – важный фактор его привлекательности для горожан, потенциальных новоселов и материальных инвестиций со стороны государства и бизнеса. Зрители выставки узнают о том, для чего нужны модернизация оборудования и экологический контроль на производстве, о деятельности предприятий, занятых сбором и переработкой отходов потребления, об экологических кафедрах ВУЗов и общественных организациях, участвующих в создании благоприятных условий для жизни новосибирцев и гостей города.

Новая уличная выставка представит основные положения Концепции развития озелененных общественных пространств Новосибирска. Концепция помогает ответить на вопрос – что делать с городскими парками и скверами и как организовать их деятельность так, чтобы они превратились в места отдыха, стали востребованы различными группами населения.

Выставка открывается 5 июня в 11:30 в Театральном сквере перед театром оперы и балета, будет работать до 18 июня. С 19 июня по 31 июля выставка будет работать перед ДК «Сибтекстильмаш» в Ленинском районе, а с 1 июля по 31 августа – перед ДК «Приморский» в Советском районе.