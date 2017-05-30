В Новосибирске представили примерный план мероприятий Дня города и назвали хедлайнера праздничного концерта – им станет группа «Несчастный случай».

Новосибирску в этом году исполнится 124 года, празднование Дня города будет проходить 24 и 25 июня. Хедлайнером праздничного концерта, который пройдет вечером в воскресенье, 25 июня, будет хорошо знакомая и любимая новосибирцами группа «Несчастный случай».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил на время празднования Дня города закрыть улицу Ленина для автомобилей от площади Ленина до театра «Красный факел», однако пока что принято решение, что улица станет пешеходной только до пересечения с улицей Урицкого. Стоит напомнить, что ранее были озвучены намерения сделать улицу Ленина полностью пешеходной на летний период по выходным дням и сейчас идет проработка этого проекта.

Основная концепция Дня города в этом году – «Зеленый город-преображение». Девизом аналогичного праздника в прошлом году была фраза «Мечтать, стремиться, достигать».

фото: Татьяна Решетилова

по материалам ngs.ru