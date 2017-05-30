Пляжный сезон в Новосибирске откроется 7-8 июня

Первопроходцем сезона купаний и загара 2017 года станет пляж «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска.

На территории пляжа «У моря Обского» прошла обработка от клещей, проведено обследование дна водолазами, в воде расставлены сигнальные буи, на берегу покрашены кабинки для переодевания, готовятся информационные стенды. К 7-8 июня должны быть готовы результаты анализов лабораторной апробации воды, взятой в районе пляжа. Если ее качество не вызовет нареканий, то уже 8-го июня пляж будет готов официально принять гостей.

UPD.

Пресс-центр мэрии Новосибирска опубликовала список разрешенных для купания мест в городской черте, в который пошли пять пляжей. Они откроются в течение июня. Помимо «У моря Обского» в него вошли городской пляж «Наутилус», «Звезда» и «Сан Сити», все они откроются до десятого июня. Безопасность еще одного пляжа – Бугринского – планируют подтвердить в конце июня. «Все остальные места для купания – карьеры, котлованы, озера – запрещены для купания», говорится в сообщении мэрии.

по материалам ngs.ru