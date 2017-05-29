К юбилею Новосибирска мэрия ждет от жителей 125 лучших идей улучшения города

Мэрия Новосибирска объявила конкурс, посвященный будущему юбилею города, «125 идей для Новосибирска», на который жители могут отправить свои предложения по улучшению жизни мегаполиса.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Мы хотим вовлечь в организацию праздничных мероприятий максимальное количество новосибирцев, и для этого решили провести конкурс – такой общегородской мозговой штурм, который позволит собрать наиболее интересные и значимые идеи для улучшения жизни горожан».

От новосибирцев ждут идей по четырем направлениям улучшения жизни в городе: благоустройство, проекты в сфере культуры и спорта, арт-объекты, а также предложения по социально-экономическому развитию. Направлять предложения можно с 1 июня до 1 августа на сайт 125nsk.ru или в администрации районов и ресурсные центры.

После сбора всех предложений комиссия отберет 250 наиболее значимых, актуальных и оригинальных идей, которые выставят на общегородское обсуждение. 1 сентября 2017 года начнется всеобщее голосование, а 1 октября назовут его победителей – 125 лучших идей (по десять от каждого района, плюс двадцать пять крупных общегородских предложений).