28 марта 2017 года Союз театральных деятелей РФ определил победителей главной премии страны в области театрализованных массовых представлений – «Грани театра масс». Диплом первой степени в номинации «Лучший арт-проект» получил Музей Новосибирска с театрализованным представлением «Мост времени», проведенным во время акции «Ночь музеев-2016».

Программа «Мост времени» – это виртуальная экскурсия по Ново-Николаевску–Новосибирску 1893-1926 годов, с видео-инсталляцией на экране площадью 100 квадратных метров. Экран для трансляции был размещен на пролете первого железнодорожного моста через Обь, в парке «Городское начало».

В полночь 21 мая 2016 года впервые за 50 лет по первому железнодорожному мосту Новосибирска проехал паровоз «Л-0620» 1949 года выпуска. Паровоз был подготовлен к шоу Управлением Западно-Сибирской Железной дороги, а само шоу было приурочено к 125-летию Западно-Сибирской железеной дороги.

Справка: премия «Грани театра масс» вручается лучшим театрализованных проектам и их создателям по итогам ежегодного конкурса за творческие достижения в области массовых форм театрального искусства. Учреждена в 2005 году Союзом театральных деятелей России и Комитетом общественных связей города Москвы. Не имеет аналогов в России и за рубежом.

Текст: Павел Ютяев