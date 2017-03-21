Новосибирская филармония в этом году впервые присоединится к образовательной акции «Тотальный диктант». Государственный концертный зал имени Каца станет самой большой площадкой акции в Новосибирске.

8 апреля Новосибирск и вместе с ним более 800 городов России и мира вновь напишут «Тотальный диктант». Впервые к образовательной акции, которая обрела в последние годы международный масштаб, присоединится Новосибирская филармония. Одной из 52 площадок диктанта в этом году станет Государственный концертный зал имени Арнольда Каца. Одновременно зал станет и самой большой площадкой Новосибирска: диктант в нем напишут более тысячи человек.

Часть столов будет размещена на сцене зала имени Каца. Тем, кому не хватит мест за столами, для написания диктанта будут предоставлены канцелярские планшеты.

Всего же в Новосибирске диктант, по предварительной оценке организаторов, напишут около семи тысяч новосибирцев. На сегодняшний день заявки на проведение диктанта подали пятьдесят две площадки. В прошлом году участие в акции приняли более пяти тысяч человек на сорока двух площадках.

Напомним, что автором текст в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, который, по традиции, будет диктовать в Новосибирском государственном университете. На других площадках в качестве «диктаторов» выступят олимпийские чемпионы, актеры, певцы, телеведущие, а также робот. Его увидеть и услышать можно будет 8 апреля в 15-00 в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

фото: Виктор Дмитриев