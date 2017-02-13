Почему солянка?



Потому что организаторы собрали самые актуальные мастер классы вместе.



В этот вечер гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу настоящего Fashion, например, стилист Юлия Ефимова расскажет, что будет модно весной 2017 и как совмещать образы подиума с повседневностью. Почувствовать лучшие селективные ароматы , и выбрать свой идеальный парфюмерный гардероб под руководством парфюмерного стилиста Марии Трофимовой . Узнать, о винном этикете, как, что и с чем следует сочетать с Ариной Котовой "Simple". А так же научиться готовить сладкое, которое не вредит фигуре вместе с диетической кондитерской "Овсяночка"



Специально для гостей мероприятия состоится Fashion vogue показ с презентацией новой коллекции от Duman fashion и Веры Михайлюк, на котором можно сделать покупку со скидкой до 30%