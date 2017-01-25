Кинохроника открытия новосибирского Дворца бракосочетаний впервые будет показана на новой выставке в музее Центрального района 26 января

В музее Центрального района 26 января открывается выставка, посвященная полувековому юбилею новосибирского Дворца бракосочетаний. Зрители впервые увидят хронику «Открытие в 1966 году в Новосибирске Дворца бракосочетаний», привезенную из московского архива и оцифрованную специально для выставки.

Специальный выпуск киножурнала «Сибирь на экране» 1976 года, посвящен десятилетнему юбилею Дворца бракосочетаний. В нем зрители увидят первых молодоженов, зарегистрированные во «Дворце» в 1966 году. Они же, но уже через десять лет, расскажут, как прошли первые годы совместной жизни, воспитание двоих детей и о том, как они снова пришли во Дворец в роли свидетелей на свадьбу друзей.

Кроме кинохроники на открытии выставки будет презентован фильм «50 лет новосибирскому Дворцу бракосочетаний», снятый при поддержке новосибирского Дома документального кино, в котором посетители увидят, как 17 декабря 2016 года Дворец бракосочетаний отметил свой полувековой юбилей.

Выставка будет называться «Дворец семьи, любви и верности» и посвящается юбилею новосибирского Дворца бракосочетаний и магазина для новобрачных «Весна». Построенный в 1966 году новосибирский Дворец бракосочетаний стал третьим «Дворцом» в РСФСР после Москвы и Ленинграда. Магазин для новобрачных «Весна» до начала 21 века располагался на углу улиц Гоголя и Советской, летом 2017 года ему исполнилось бы 50 лет.

Посетители выставки увидят свадебные наряды от магазина «Весна» и модных новосибирских портных времен СССР, платья и фирменные знаки работников Дворца бракосочетаний. При подготовке к выставке сотрудники Музея Центрального района призывали новосибирцев дать музею на хранение свадебные вещи из личных архивов. Горожане принесли в музей более ста фотографий, чешские украшения, стеклянные вазы, польскую косметику, женские свадебные платья и мужской свадебный костюм – все эти вещи стали ценными экспонатами новой выставки.

В открытии примут участие почетные гости района, золотые юбиляры – молодожены 1966 года и сотрудники Дворца бракосочетаний разных лет, прозвучат музыкальные номера в исполнении приглашенных гостей.

Партнеры проекта: Музей Центрального района, Музей Новосибирска, Дворец бракосочетаний, Новосибирский Дом документального кино, Музей документального кино.

Выставка откроется 26 января в 14:00. Будет работать до 22 апреля 2017 года в зале № 1 по адресу – улица Романова, 26. Справки по телефону 203-54-79. Вход в день открытия – свободный, стоимость билета – 30 рублей.