Музей Центрального района просит жителей своего района и всего города помочь найти материалы по истории новосибирского Дворца бракосочетаний, открытого в 1966 году (Красный проспект, 68), которому 17 декабря 2016 года исполнилось 50 лет. На основе собранных материалов будет создана выставка и смонтирован документальный фильм. Имена людей, участвовавших в создании выставки и фильма, будут представлены всем на праздничном открытии.
Музей Центрального района разыскивает молодоженов середины ХХ века для празднования «золотого» юбилея Дворца бракосочетаний
Сотрудники Музея Центрального района занимаются созданием выставки, посвященной Дворцу Бракосочетаний и магазину для новобрачных «Весна», который летом 2017 года отметил бы свой полувековой юбилей. Любой желающий, у кого есть материалы, связанные с этими местами, могут принести их музей, для включения в состав экспозиции.
Многие горожане бережно хранят свадебные наряды и другие сопутствующие этому празднику аксессуары. Сотрудники Музея Центрального района призывают принести их в музей. Фото, вещи, видеозаписи, пригласительные билеты, мужские и женские свадебные наряды – все они станут ценными экспонатами новой выставки. Новосибирским Домом документального кино, будет смонтирован фильм, который увидят сотни посетителей выставки. Фильм будет подарен Дворцу бракосочетаний и сохраниться в архиве Музея Новосибирска и Дома документального кино.
Через новосибирский Дворец Бракосочетаний и магазин «Весна» прошли тысячи молодоженов-новосибирцев. В их семейных альбомах, можно увидеть фотографии с друзьями и родственниками на фоне города Новосибирска, Красного проспекта и улицы Гоголя, в дверях Дворца бракосочетаний или выходящих с покупками из магазина «Весна». Особенно ценными являются кадры здания по Красному проспекту, 68, сделанные в 1966 году, ещё до реконструкции и открытия в нем Дворца бракосочетаний. Музей будет принимать и более современные материалы семейных пар, женившихся в Дворце бракосочетаний, для сохранения их в своем архиве.
Задать свои вопросы о предстоящей выставке и оставить свой след в истории родного города в виде любых материалов для ее создания вы можете по телефону 203-54-79.
Партнеры проекта: Музей Центрального района, Музей Новосибирска, Дворец бракосочетаний и Новосибирский Дом документального кино.
Материалы можно принести в музей Центрального района по адресу ул. Романова, 26 до 13 января 2017 года. Отсканированные фотографии или документы можно прислать на электронную почту muzej2012@yandex.ru Справки по телефону 203-54-79.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.