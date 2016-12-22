Сотрудники Музея Центрального района занимаются созданием выставки, посвященной Дворцу Бракосочетаний и магазину для новобрачных «Весна», который летом 2017 года отметил бы свой полувековой юбилей. Любой желающий, у кого есть материалы, связанные с этими местами, могут принести их музей, для включения в состав экспозиции.

Многие горожане бережно хранят свадебные наряды и другие сопутствующие этому празднику аксессуары. Сотрудники Музея Центрального района призывают принести их в музей. Фото, вещи, видеозаписи, пригласительные билеты, мужские и женские свадебные наряды – все они станут ценными экспонатами новой выставки. Новосибирским Домом документального кино, будет смонтирован фильм, который увидят сотни посетителей выставки. Фильм будет подарен Дворцу бракосочетаний и сохраниться в архиве Музея Новосибирска и Дома документального кино.

Через новосибирский Дворец Бракосочетаний и магазин «Весна» прошли тысячи молодоженов-новосибирцев. В их семейных альбомах, можно увидеть фотографии с друзьями и родственниками на фоне города Новосибирска, Красного проспекта и улицы Гоголя, в дверях Дворца бракосочетаний или выходящих с покупками из магазина «Весна». Особенно ценными являются кадры здания по Красному проспекту, 68, сделанные в 1966 году, ещё до реконструкции и открытия в нем Дворца бракосочетаний. Музей будет принимать и более современные материалы семейных пар, женившихся в Дворце бракосочетаний, для сохранения их в своем архиве.

Задать свои вопросы о предстоящей выставке и оставить свой след в истории родного города в виде любых материалов для ее создания вы можете по телефону 203-54-79.

Партнеры проекта: Музей Центрального района, Музей Новосибирска, Дворец бракосочетаний и Новосибирский Дом документального кино.

Материалы можно принести в музей Центрального района по адресу ул. Романова, 26 до 13 января 2017 года. Отсканированные фотографии или документы можно прислать на электронную почту muzej2012@yandex.ru Справки по телефону 203-54-79.