За последние сутки в Новосибирске зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 11192. Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 55 лет и 2 женщины в возрасте 58 и 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 349 человек.

В отделениях реанимации находятся 43 человека, на ИВЛ — 13 пациентов. В больницах Новосибирска и области находятся 1424 взрослых пациента и 22 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 403 252 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 366 жителей региона.