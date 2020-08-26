Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Рядом с новым ЛДС в Новосибирске построят парк стоимостью 400 миллионов рублей
Проект благоустройства территории вокруг нового ЛДС уже готов. Сейчас объявлен аукцион для возможных подрядчиков — от них ожидается рабочая документация, проведение электричества и системы водоотведения. Заявки будут принимать до 1 сентября.
Средства на строительство парка выделены из городского бюджета 2021 и 2022 годов. К концу этого года должны завершить половину работ над новым ЛДС. Первый пробный турнир на новой площадке планируют провести уже осенью 2022 года.
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