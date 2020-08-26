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Новосибирские управляющие компании получат дезинфицирующие средства за счет областного бюджета

На это выделили 2,4 млн рублей из резервного фонда.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, приобретенные дезинфицирующие средства предназначены для обработки контактных поверхностей в многоквартирных домах.

Выдавать их будут на основании представленных заявок. Министр сообщил, что по расчетам закупленные дезинфицирующие средства позволят обработать более 200 тыс. кв.м контактных поверхностей в многоквартирных домах Новосибирска.

Лидия Осинцева ,
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