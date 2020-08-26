Оперативный штаб сообщил, что количество тестов на коронавирус в регионе достигло 400 тысяч.
Еще 2 пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области
На утро 26 августа в Новосибирской области зарегистрировано 47 новых случаев заражения. 50 пациентов выздоровели. Скончались еще два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек.
В отделениях реанимации находятся 49 человек, 13 — на ИВЛ. В больницах Новосибирска и области сейчас находятся 1423 взрослых пациента и 22 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Под медицинским наблюдением находятся 402 жителя региона, для 35 555 человек меднаблюдение окончено.
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