Сообщения о минировании новосибирской ТЭЦ поступили во второй раз

26 августа Новосибирская ТЭЦ-3 получила сообщение о минировании второй день подряд. Накануне сотрудников эвакуировали, но информация не подтвердилась — взрывные устройства не были обнаружены. Аппарат антитеррористической комиссии (АТК) прокомментировал ситуацию, сообщив, что «специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта». Жителей города призвали сохранять спокойствие и соблюдать инструкции.

В сообщении также заверили, что ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который является председателем антитеррористической комиссии региона.

Ранее несколько организаций уже получали подобные сообщения о минировании — пока ни одно из них не подтвердилось.