Внешний вид стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске выберет жюри

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на лучший эскиз стелы «Город трудовой доблести» объявлен конкурс. Как сообщили в пресс-центре мэрии, в состав жюри, которому предстоит выбрать победителя, войдут известные российские архитекторы, скульпторы и художники. Организатором конкурса станет Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова.

Заявки на творческий конкурс принимаются до 7 сентября. К 20 октября мэрия Новосибирска планирует заключить контракт с победителем конкурса на авторский контроль за разработкой рабочей документации. Возведение стелы планируют начать 1 февраля 2021 года.