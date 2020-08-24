В Новосибирске обновят автобусы на средства «Народного бюджета»

Часть этих средств, выделенных в рамках программы «Народный бюджет», пойдет на покупку новых автобусов. 15 штук должны будут поступить на баланс ПАТП-4 и выйти на маршруты уже в 2020 году. В мэрии Новосибирска подтвердили, что 100 миллионов на их покупку должны получить уже в августе. Для этого предстоит подготовить все необходимые документы: спецификации, технические характеристики и техзадания на поставку автобусов категории М3 1-го класса вместимостью до 100 пассажиров по лизингу.