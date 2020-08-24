«Никакого платного входа в дендропарк не вводится»: губернатор Травников высказался против инициативы

На оперативном заседании Правительства региона министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко сообщил, что в 2019 году в Закон РФ №33 «Об особо охраняемых природных территориях» были внесены изменения (статья 5.1), касающиеся введения платного входа на территории, как новосибирский дендропарк. «Это связано с тем, что, в том числе и в нацпроекте «Экология», предусмотрено развитие экологического туризма с использованием ресурсов особо охраняемых территорий не только для повышения культурного уровня, но и с целью экологического просвещения населения. Был подготовлен проект для соответствующего общественного обсуждения. Если общественное обсуждение показывает, что введение платы за вход не нужно, значит, проект такого решения на рассмотрение региональным Правительством вынесен не будет», — пояснил он.

Андрей Травников сказал, что инициатива вызвала бурные обсуждения в Новосибирске. «Если надо было узнать общественное мнение, спросили бы коллег, депутатов, меня. Ответ абсолютно очевиден, и конечно, мы будем против введения платного входа в дендропарк. Эта инициатива в любом случае не прошла бы через Правительство Новосибирской области. Если этот шаг нужен был для того, чтобы избежать претензий надзорных органов или отложить исполнение Постановления Правительства РФ, то надо было заранее всех предупреждать, что это надо для выполнения формальных процедур. Надо поставить точку — общественное мнение получено, оно яркое и четкое. Никакого платного входа в дендропарк мы не вводим», — заявил губернатор.